暨大擁有全台首創的地方創生與跨域治理碩士學位學程，培育地方創生人才。（校方提供／楊靜茹南投傳真）

國立暨南國際大學加入教育部「大學社會責任（University Social Responsibility USR）推動中心台日聯盟」，日本京都龍谷大學副校長深尾昌峰一行人近日造訪暨大，除了為台日聯盟首長會議做準備，也期盼台日的學生、教師、USR團隊有更多實質的交流，點燃台日在地方創生議題的火花。

龍谷大學創立於1639年，迄今已384年，目前有2萬多名學生，辦學目標是「培養真正具有公民意識的人才，創造新的知識和社會價值，打破所有的障礙，做為促進全世界和平對話的平台」，2008年創設「地域公共政策士」制度，培育具備解決社會或經濟課題能力的學生，落實地方創生人才的培育。

暨大校長武東星是「大學社會責任動中心台日聯盟」的首屆會長，去年底曾造訪日本龍谷大學，近日龍谷大學副校長深尾昌峰一行人也來台灣拜訪暨大。雙方期待台日共10所大學生，未來能進行2周至3周短期交流，交流期間課程學分認抵，USR團隊、台日教師互訪進行講學與研究等。

暨大指出，他們擁有全台首創的地方創生與跨域治理碩士學位學程，培育地方創生人才，未來將參考龍谷大學地域公共人才培育暨政策開發中心（LORC），將科研成果轉換到大學的經營之上，轉化為台灣地方創生的動力。