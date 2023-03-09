馬祖莒光鄉西莒島因運補船維修，多天未靠港補給，日前沙灘上甚至出現「馬防部伙房都沒肉，肚子餓都吃罐頭泡麵」、「馬防部伙房主菜是白飯」、「不要罐頭」的字樣。為此，國防部除了派出C-130運輸機補給，陸軍司令徐衍璞上將昨（8）日也登島頒發加菜金，同時對肉類食品短缺一事，向當地駐防官兵致上歉意。

針對民眾在沙灘拍下「沒肉吃」等字，馬防部6日回應，負責運補冷凍副食的軍租民船，近期因海象不佳、故障維修延航，致無法前運冷凍副食品，已運送5.2噸各類冷凍肉品至馬祖地區，可供應全防區官兵10日伙食所需。隨後國防部長邱國正也在立法院備詢時致歉，並強調國防部會深刻檢討，只要他在任，就保證不會再出現同樣狀況。

根據《青年日報》報導，徐衍璞昨（8）日在政戰主任陳育琳、士官督導長李家緯等人的陪同下，視導暨慰勉馬祖地區部隊，同時也到莒光守備大隊所屬的部隊，實際走訪各連隊進行座談，除了頒發團體加菜金，還對肉類食品短缺道歉，強調會持續強化狀況處理及應變能力。

徐衍璞還對各級幹部喊話，要求他們以身作則，「每位官兵的事情，都是幹部的責任。」要將心比心，務實解決基層所遇到的問題，凡事勤走動、勤注意、勤觀察，落實官兵生活照顧，使部隊能心無旁騖、全心投入訓練。徐衍璞還期許，士官兵能發揮「同島一命」精神，堅定愛國信念與保家衛國決心。