台灣好行觀霧線因應民眾賞花需求，10日到20日加開1趟來回班次，宣布不到1天名額全數秒殺。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

觀霧山莊霧社櫻王花開7成，為方便民眾追櫻花，台灣好行觀霧線也規畫在10日至20日之間，每日加開1個往返班次，但消息才剛公布，預約即全數秒殺。交旅處表示，考量司機人力以及山路駕駛安全，目前還未有增開班次計畫。

觀霧國家森林遊樂區觀霧山莊前方的霧社櫻王，被譽為北台灣最大的霧社櫻，每到花期總吸引許多遊客上山至觀霧賞櫻，今年櫻王預計在3月中旬盛開。新竹林區管理處表示，霧社櫻是台灣特有種，因最早在霧社被發現，便以「霧社」為名。

觀霧山莊前方的霧社櫻胸徑逾80公分，樹高約14公尺，新竹林區管理處推估樹齡至少有80年，難得一見，因此被稱為「霧社櫻王」，花瓣潔白如雪，掉落時更猶如細雪紛飛的三月雪，為春天添增如夢似幻氣氛。

霧社櫻王花期將至，台灣好行觀霧線營運業者發現民眾預約相當踴躍，為方便民眾追櫻，業者評估後也從善如流，在原本每日有兩趟來回之下，再增加1趟來回班次，加開期程為10日至20日，每日上午7時10分往程、下午4時10分返程。不過新竹縣府交旅處表示，消息才剛放出，不到1天所有預約全滿。

至於是否考慮在10時往程的時段加開班次？交旅處解釋，由於路程關係，10時出發的班次抵達後已中午12時，較難有時間細細品嘗風景，考量司機人力以及班次調度問題，暫時不會再增開。

另外，觀霧山莊提醒民眾注意賞花禮儀，請勿攀爬欄杆、勿進入圍籬區，更不要拉著花朵枝條拍照，山區缺水，也請民眾節約用水。