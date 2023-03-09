苗栗縣政府推廣活到老、學到老精神，9日舉辦終身學習開學典禮，縣內的終身學習包括社區大學、新住民學習中心及樂齡學習中心，總計開設逾千門的多元學習課程，讓銀髮爺爺奶奶們學習，許多長輩分享「就學」心得，直說人生下半場開啟另一扇窗。

苗栗縣今年終身學習單位持續規劃豐富多元的課程活動，其中縣內2所社區大學規劃產業文化、外語進修、生活手作、生態環境、藝術美感、志工培力等共440課程。

另有3間新住民學習中心以社區教育、語言學習、人文鄉土、家庭教育、法令常識、多元培力及國家政策等7大學群，預計規畫開設52門課程；以及18間樂齡學習中心規畫生活安全、運動保健、心靈成長、人際關係及貢獻服務等682課程，提供中高齡長者減緩老化、健康老化。

苗栗縣政府推廣活到老、學到老精神，9日舉辦終身學習開學典禮。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣長鍾東錦在教育處長葉芯慧陪同下，9日宣布苗栗縣終身學習課程正式開課，議員許櫻萍、徐筱菁、民進黨苗栗黨部主委李貴富等人也出席關心終身教育的推動。鍾東錦也感謝各校級單位致力推動終身教育工作以外，邀請大家一起加入終身學習的行列，讓苗栗縣成為宜居樂學的多元化學習型城市。

會中，鍾東錦頒獎表揚19所推動終身學習績優學校，以及111年度樂齡故事繪本徵選獲得特優及優等的學員，並且參觀現場樂齡學習中心、社區大學及新住民學習中心設置學習成果攤位，肯定各單位對終身學習工作推動的努力及用心。

縣長鍾東錦表示，現代人應該要終身學習，尤其祖孫共學除了增進家庭關係，更是能延緩老化，傳承一些生活經驗與智慧，此外也將重視新住民、原住民文化及教育，保存以及發揚文化與母語，更希望孩子們學好母語未來在職場上多一種能力。

他期待樂齡學習中心、社區大學等學習單位持續規畫多元豐富的課程，並且加入客語文化的推廣，針對不同族群提供所需課程，讓鄉親活到老學到老，以苗栗為榮。