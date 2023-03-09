世界先進先前法說時預期，2023年首季營收將降至79～83億元，稼動率估續降10個百分點，使毛利率降至29～31％，營益率降至14.5～16.5％間。以財測中位數估算，營收約季減15％至近3年低點，毛利率及營益率則分別下探近5年半、10年低點。

世界先進財務長暨發言人黃惠蘭表示，由於市場需求續疲，稼動率、售價、折舊、匯率等因素均處不利狀態，首季晶圓出貨量估季減7～9％、平均售價（ASP）季減1～6％。營運長尉濟時指出，目前訂單能見度僅約3個月。首季月產能約略持平27萬片8吋晶圓。

展望後市，世界先進董事長暨總經理方略認為，由於傳統淡季適逢終端需求疲弱及客戶庫存調整，2023年首季營運是最冷的一季，預期後續應可望逐季改善，第二、三季目前預期有望溫和回溫態勢，但回溫幅度仍待觀察。

世界先進保守審慎進行今年資本支出計畫，全年金額估約100億元，較去年194億元大減達48.5％。其中，55％用於建置晶圓五廠廠務設施及產能，30％為其他晶圓廠設備去瓶頸，15％為例行維修。全年產能估約339萬片8吋晶圓，年增約8％。