鮑爾周二、周三前往國會進行半年一度備詢。周二他在參議院銀行委員會上表示，近來發布的數據相當強勁，如果未來的信息「整體」顯示需要採取更強硬的措施來抑制上漲的價格，那麼聯準會已準備好加大升息步伐。他並表示，3月10日勞工部發布的2月就業報告與下周發布的通膨報告，對於聯準會在下次會議採取的行動非常重要。

鮑爾首日國會備詢發表的談話，實則已為3月21、22日的貨幣政策會議定下基調，即聯準會官員們將預測央行基準隔夜利率最終到頂時會升得更高。

周三他在眾議院金融服務委員會重申偏向鷹派立場的談話，不過這次多補充了一個「但書」。他表示，如果整體數據顯示有必要加快收緊政策，我們已準備好加快升息步伐，「但我要強調，目前尚未就升息做出任何決定」。

鮑爾向眾議員們表示，我們尚未做出任何決定，我們會密切關注即將在周五公布的就業數據與下周公布的通膨數據，以決定升息是否需要轉換回更大的幅度。

正如周二參議員們對鮑爾提出各種「靈魂拷問」，周三眾議員們的火力同樣猛烈，他們要求鮑爾說明聯準會政策正在對美國經濟造成的影響，以及央行是否為了抑制通膨，不惜冒著讓經濟陷入衰退的風險。

鮑爾再一次承認，聯準會最初認為通膨是「暫時的」（transitory）且會自行緩解是做了錯誤的判斷。他並表示，就業市場擺脫這場大流行病後的復甦表現也令他感到意外，「出現了許多第一次。如果我們再次遇上這個球，就會知道如何揮棒」。

當被問到是否會為了避免經濟衰退而暫停升息時，鮑爾表示，我不會對「我會暫停升息嗎」做出「yes或no」的回答。這是一個嚴肅的問題。我不能告訴你答案，因為我還不了解所有的實際情況。

儘管鮑爾周三對升息動向多加上了一個「但書」，但他為央行政策立場定下鷹派基調仍是事實，周四美元雖然沒再進一步飆升，但仍然守在三個月高點附近。

周二美元指數尾盤勁揚1.21%，報105.6。周三美元指數尾盤幾近持平，但盤中一度升至105.88美元，刷新3個月高點。周四亞洲交易時段，美元指數微跌至105.56。