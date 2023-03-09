《以神之名：信仰的背叛》紀錄片近日正式在Netflix上架，片中揭露韓國四大著名邪教的秘辛，除了鄭明析外，另一個單元則描述女教主金己順打造了「嬰兒花園」，自稱為是嬰兒神，要求教友只能對她一個人效忠，六親不認，有人因此害死了親生骨肉，而金己順私生活比鄭明析更淫亂，不僅夜夜會找小鮮肉進她房間性侵，還直接露出胸部要求對方親吻。

據《香港01》報導，金己順過去是「珠賢教會」成員，因創辦人犯法被捕，她便趁機壯大自己的勢力，吸收教友並另起「嬰兒花園」，在京畿道東南部買進大片土地蓋房子，打造自己宗教的起源地，邀來2、300名教友同住，並操控每個人的生活。平時她會對教友洗腦，自稱是3歲嬰兒神，只能愛代表上帝的她本人，要求教友捨棄原本的家庭親人關係，並呼籲斷掉所有對物質和人性的慾望。

然而金己順自己每晚卻以「愛的面談」為名義，點名教友中的一群年輕帥氣的鮮肉到她臥室集合，實際上是舉行性愛派對，其中一名曾被邀到金己順房間的受害者表示，當年他被金己順邀請一對一面談，金己順看到他就脫衣露出自己胸部，受害者當時年紀小，想不到理由逃開，便在對方要求下親了金己順的胸部。

除此之外，教友中只要有不合金己順心意的人，就會行使暴力要對方屈服，一名女信徒的7歲兒子因討厭金己順，便用大便在窗上寫字對她嗆聲，金己順見此則下令不可以給該位7歲孩童水跟食物，還唆使女信徒親自出手「教訓」孩子，導致該位7歲孩童不幸身亡，而女信徒為了掩蓋罪刑，更對法醫供稱自己的孩子是因為心肌梗塞而亡，直到這些慘劇一一曝光，女信徒才清醒，受訪時難過表示，自己下半輩子都會活在親手害死小孩的陰影之中。

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