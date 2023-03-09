因應時序季節轉，高雄晶英國際行館內Ukai-tei Kaohsiung餐廳以「新生、鮮活」為主題推出春季饗宴，行政主廚田邊友樹（Yuki TANABE）選用超過20款世界山野珍饈並嚴選矜貴海鮮入饌，以山海鮮物打造春日限定極上盛宴。遵循日式職人精神，料理工序扎穩的懷石料理長廣瀨晉平（Shimpei HIROSE）結合日、台春季頂尖食材，演繹精心雕琢、溫潤內歛的極致珍饈美味。即日起Ukai-tei Kaohsiung西餐、鐵板燒、懷石料理三廳聯袂登場。

Ukai-tei Kaohsiung全新季節菜單以溫厚、滋養脾胃的「海鮮鍋物春旬鮮魚 山野菜 漁夫湯」揭開序曲，選用食旬鮮魚及蛤蜊燉煮高湯，添加酸甜番茄提升絕佳平衡的口感，續以塔吉鍋佐春季時蔬草蘇鐵、山娃娃菜、過貓及山蘇蒸煮，醇厚鮮香的海洋美味於賓客面前暖心上桌。「吻仔魚 義大利麵」選用臺灣春季捕獲饒富鈣質及維生素等營養價值的吻仔魚，搭配飽滿吸附蛤蜊高湯、橄欖油及青紫蘇醬的義大利麵體，清爽不膩口的細緻風味，邀請賓客感受UKAI日式精神演繹西式料理收斂自如、優雅細膩的料理本位。

Ukai-tei鐵板燒本季午間套餐首推「波士頓龍蝦 香草麵包粉燒」，為繽紛春天色系匯集美味的吸睛料理，將波士頓龍蝦裏上香草麵包粉乾煎至香脆，放置香草蓋鍋悶煮，吸附香草淡雅香息的龍蝦肉質鮮美，佐以UKAI傳統技法自製美式龍蝦醬、搭配新鮮脆綠的晚香玉筍，豐富舌尖、循序漸進的味蕾層次變化。「澎湖明蝦 春山野菜 佐魚子醬」明蝦川燙起鍋保留肉質Ｑ嫩彈牙口感，大器點綴頂級魚子醬豪華奢寵登場，醬汁則選用酸甜適宜的柚子醬、覆盆子及手工檸檬酸奶油襯托清爽風味，香氣四溢於口中溫柔蔓延。而本季療癒系的餐後甜點更值得期待，「草莓塔佐白蘭地香草冰淇淋」嬌豔飽滿的新鮮草莓搭配優格酸奶油、草莓雪酪及特製白蘭地香草冰淇淋，最後淋上草莓果醬成就絕妙酸甜滋味。

Ukai Kaiseki懷石料理長廣瀨晉平（Shimpei HIROSE）以山珍海味的豐饒，呈現新芽冒出、新生命展開的孕育感。以清爽的兩款先付為首，「春豆湯」以新鮮青豆及蛤蜊高湯一同細火燉煮，口感濃稠帶有青豆果粒。「生薑醋晶凍、玉米筍、莢果厥山菜」搭配春豆湯一起食用，開啟春天的氣息。「信州鱒 櫻花香」宛如花季粉樣的景象，映入眼簾的是染上櫻色粉紅色澤的糯米，嚴選來自長野信州鱒魚於爐火上呈現皮脆肉質軟嫩，加以鱒魚卵點綴其上，最後放上鹽漬後的櫻花花瓣及葉子，以春季限定視覺料理油然而生。「鮑魚 白蘆筍 鹽釜燒」為本次懷石吸睛料理，隨著廚師將爐蒸後鹽塊於賓客前鑿開，頂級矜貴的鮑魚及白蘆筍伴隨熱氣取出，淋上自製UKAI傳統手做金棗蛋黃醬，最後再點綴魚子醬，鮮明食材風味層層堆疊，滿足無限遐想。