台灣首度爭取AASF第11屆亞洲盃公開水域游泳錦標賽，將於6月1日到6日在日月潭登場，這場國際賽事也是2023杭州亞運會前哨站，將有15國、150名菁英選手參賽；競賽項目包括10公里、5公里、3公里長泳及6公里接力賽。

南投縣長許淑華與亞洲游泳總會代表Soh Yew Siang蘇有祥、中華民國游泳委員會理事長陳任邦，在中華奧會副主席蔡賜爵、教育部體育署國際組副組長楊莒妤、中華奧林匹克委員會祕書長曾文宏、中華民國游泳協會副理事長林岳璋、林昆漢、許世彬及祕書長曾正宗，南投縣體育會副理事長蔡宜助、張家興、總幹事洪銘惠及縣議員林儒暘等人見證下，簽署賽事合作協議，確認南投縣將承辦亞洲盃公開水域錦標賽都共襄盛舉。

亞洲盃公開水域游泳錦標賽將於6月在日月潭舉行，南投縣長許淑華（中）等人簽署合作協議。（廖志晃攝）

這是繼2019年在日月潭首度舉辦國際公開水域游泳盛會之一的「FINA（世界游泳總會）世界馬拉松游泳巡迴賽」後，進一步舉辦國際正式賽事。

許淑華表示，日月潭萬人泳渡是國際知名的超級游泳盛會，第11屆公開水域亞錦賽將讓日月潭綻放更璀璨的光芒，吸引更多國際及國內遊客，體驗日月潭及南投之美，帶進觀光人潮，為疫後的產業及經濟注入活力。

蘇有祥表示，他早就希望能參加日月潭萬人泳渡，卻苦無機會，最近幾年又受限疫情無法如願，因為南投縣政府有舉辦40屆日月潭萬人泳渡的經驗與「know-how」，讓亞洲泳總對亞洲公開水游泳錦標賽在日月潭舉行，能夠順利成功充滿信心。

蔡賜爵說，日月潭很適合發展成為國際游泳運動的亞洲中心基地，不僅可以爭取擴大舉辦各項國際泳賽，更可以打造游泳等水上運動訓練中心，中華奧會除了全力支持6月舉辦的亞洲盃公開水域游泳錦標賽，也會在國際人才等方面持續提供協助。

中華泳協指出，去年在烏茲別克舉行的2022亞洲公開水域錦標賽，中華隊派出的女子組鄧羽彣在10公里賽事勇奪金牌，男子組卓承齊在10公里及5公里分別拿下銀牌及銅牌，創下我國參賽最佳成績，今年賽事在台灣舉辦，選手更是士氣高昂，朝打破個人最佳成績的目標衝刺。