繼雞蛋批發價漲至每台斤55元的歷史新高後，先前早已漲至歷史高點的鴨蛋，也將於10日起調漲3元，產地價達到每台斤48元，同樣創歷史新高，讓網友狂酸「陳吉仲一喊話就漲價了！」

近日雞蛋數量嚴重不足，農委會雖急忙專案進口500萬顆雞蛋，但仍無法緩解蛋荒情形，農委會主委陳吉仲日前在立法院接受質詢時，還與民進黨立委張宏陸一搭一唱，稱可以改吃鴨蛋，但其實鴨蛋也早在2月下旬就悄悄漲至歷史高點，如今因雞蛋不足帶動鴨蛋需求，讓鴨蛋也撐不住，10日起每台斤調漲3元，產地價達到48元的歷史新高。

消息曝光後讓網友狂酸「果然陳吉仲一喊話就漲價了」、「只要陳吉仲說什麼，什麼就漲價」、「陳吉仲還是辭官去當股市分析老師算了」、「主委有加價筆記本，說到什麼東西，什麼東西就漲價，跟著主委買，別墅靠大海！」

還有許多人感嘆說，「鴨蛋太貴，可以吃鵝蛋啊」、「要改吃鵪鶉蛋了嗎？」「等到端午中秋鴨蛋價就要飛天嘍」、「肉粽蛋黃、月餅蛋黃，應該會飆漲」、「今年的粽子不知道還有沒有蛋黃」、「什麼時候會出來說健康的人不用吃太多蛋，豆腐是很好的蛋白質來源」。