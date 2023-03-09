學生除研發手作創意美食，並製作品牌故事。（張妍溱攝）

校長劉福鎔敲響鑼聲開賣，學生開始招攬生意，比拚攤位買氣旺。（張妍溱攝）

台中家商9日舉行「新農業行銷實作聯合展售會」，今年共計21個攤位，行銷中彰投地區小農作物，活動邁入第4年，有別以往，學生發揮巧思，除研發手作創意美食，並製作品牌故事，從產品的採購、製作到包裝銷售，克服困難、學習挑戰。

展售會上除了原型農產品，還有學生精心研發的創意美食，如草莓冰棒、香蕉銅鑼燒、火龍果果凍、木瓜奶酪、咖啡雪Q餅、泰式打拋豬肉飯、番茄義大利麵等，校長劉福鎔敲響鑼聲開賣，學生招攬生意，比拚攤位買氣旺。

資料處理科學生邱柏諺說，跟小農接洽梗米種植過程，發現台灣稻米精緻，香甜軟Q，實地訪查、進貨，後來製作米酪、打拋豬肉飯等，效果真的很好，藉機推廣台灣米食。

負責農產展售會老師劉明月表示，今年由商業經營、會計事務、資科處理科等共120位學生擺攤，從實地參訪已取得有機認證或無農藥殘留之農戶，並瞭解小農生產與銷售情況，甚至農民作息跟耕種狀況。

劉明月說，學生運用在校所學的商管專業知識，從產地踏查、議價、成本計算、定價、加工產品研發，網路預購以及實體銷售等，在「做中學」中學習解決問題能力、創新思考，還有幫助小農擴展行銷通路。

校長劉福鎔表示，每年校內舉行農產展售會，同學們從中培養團隊合作、問題解決，將書本知識化為行動力，盼同學們體會小農們辛苦種植無毒友善大地的農作物，並心懷感恩與珍惜食物。

台中家商3月9日舉行「第4屆新農業行銷實作聯合展售會」，行銷由農委會主導，僑光科技大學媒合之中部在地農家生產之農作物，包括柑橘、草莓、番茄、地瓜、香蕉、木瓜、火龍果、米、茶、咖啡、蜂蜜、愛玉等具有機認證、產銷履歷的農產品，合計21個攤位，120名學生參與活動。