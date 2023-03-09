碧雲莊社區石頭開花入口意象，象徵碧雲莊社區從一片荒蕪，社區居民共同打造成優質社區。（花蓮縣環保局提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣環保局輔導縣內優質環境教育單位取得環境教育設施場所認證，「洄遊吧食魚體驗館」、「碧雲莊在地循環繪本閱讀教育園」審查通過認證，花蓮已有9處取得環境教育設施場所認證，促成在地綠色旅遊景點，吸引各地家長帶著小朋友到訪，實際體驗環境教育課程。

位於七星潭畔「洄遊吧食魚體驗館」由一群愛海的年輕人創立，喚起大家對海洋環境的重視，以及人與海洋的關聯不應只是餐桌上那盤美味的海鮮。從海鮮為起點，以食魚教育及永續海洋為核心。藉由推廣環境友善的漁業產品與課程服務，透過連結消費者、漁業人員和學術單位等三方的交流與反饋，讓海洋資源的利用及海洋環境，達到相互平衡並永續發展。

「碧雲莊在地循環繪本閱讀教育園」，由碧雲莊社區長年推動環境教育打造而成，原本一片荒蕪的石頭地，在社區居民努力下，將生活周遭的環境議題轉變成環境教育課程，繼而發展出獨特的環境教育繪本，並將繪本與社區特色結合推出一系列「在地循環課程」，從繪本閱讀引起民眾對環境議題的關注，使環境教育理念深耕於到訪遊客心中。

花蓮縣保局表示，花蓮縣已擁有9處環境教育設施場所，包括太魯閣國家公園、池南自然教育中心與怡園生態小學塾、鯉魚潭環境教育中心、保留布農族文化的伊入柑布農部落環境教育中心、還有糖廠歷史的花蓮糖廠環境教育中心、以及具有國際生態港認證的和平工業港生態教室。

環保局說，很適合家長帶著小朋友，或是各機關團體實地走訪體驗，在休憩遊玩的同時，體會到如何用淨零綠生活的方式，促進在地環境的永續發展。