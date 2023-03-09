國民黨前台北市議員羅智強宣布角逐大安區立委後，陸續邀請不少大咖加入其競選團隊。羅智強今(9)日表示，國民黨前立委蘇清泉將擔任他的榮譽主委，許多網友對此表示「你和蘇院長都是正義之士，有話敢說的人，現在國民黨就是缺少這樣的人」、「陣容強大」。

羅智強在臉書指出，當他決定投入大安區立委選舉的時候，蘇清泉一直很關心他的選情，並透露當他開口邀請蘇加入榮譽主委團，擔任榮譽主委，「他二話不說，立刻同意！」

羅智強表示，蘇清泉說羅智強10度到屏東來輔選，為屏東的選戰，打了強心針，「你是國民黨最有戰力的功臣，支持你進入國會，就是支持國民黨有更強的力量！我當然全力相挺」、「正道不孤、得道多助，你的努力和用心，大家都看在眼裡，屏東人感謝你，我也感謝你！」

對此，許多網友紛紛留言表示「你和蘇院長都是正義之士，有話敢說的人，現在國民黨就是缺少這樣的人」、「陣容強大」、「謝龍介與蘇清泉是最應該擺在不分區的前兩名」、「你們都是有情有義的好人」、「蘇醫師萬歲，政黨輪替應該是農委會主委非你莫屬」。