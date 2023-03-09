主持人鄭弘儀今（9日）傳出請辭《鄭知道了》，三立電視表示，鄭弘儀因長時間投入媒體工作，從去年起，體力不堪負荷，即多次向三立電視總經理高明慧提出希望休息一段時間。但三立考量鄭弘儀在螢光幕前亮眼表現，雙方長期合作默契，協議繼續合作。但鄭弘儀體力不濟問題，直到今年初都未獲改善，鄭弘儀再次向三立表達，希望暫別政論節目，休息一段時間，待體力恢復後，隨時再歸隊。

呂惠敏為《鄭知道了》代班主持人。（三立提供）

三立電視基於惜才，也尊重主持人健康因素而必須暫別螢光幕的決定，已與鄭弘儀達成共識，一旦體力復原，歡迎他隨時歸隊，鄭弘儀預計3月16日暫別《鄭知道了》後，由資深主持人呂惠敏接力代班。

呂惠敏畢業於台灣政大新聞學系碩士，曾任新聞週刊編輯、民眾日報記者、TVBS編輯、SET電視台記者、主播。現任三立電視驚爆新聞線主持人。未來，《鄭知道了》節目名稱不變，將繼續提供觀眾最新內幕、最有觀點的政論內容。