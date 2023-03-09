王品公布2023年2月自結合併營收18.24億元，雖月減15.95％、仍年增11.86％，創同期新高、歷史第四高。其中，台灣事業群13.37億元，雖月減19.51％、仍年增達15.07％，亦創同期新高。中國大陸事業群4.86億元，月減4.29％、年增3.87％，表現亦逐步回穩。

累計王品前2月自結合併營收39.95億元，較去年同期33.44億元成長達19.46％，續創同期新高。其中，台灣事業群30億元，較去年同期23.79億元成長達26.11％，亦創同期新高。中國大陸事業群9.94億元，較去年同期9.65億元小增3.09％，為近4年同期高點。

王品表示，雖然去年同期有春節貢獻業績，今年則全數落於1月，但台灣事業群2月營收表現持續強勁。在情人節商機挹注下，旗下4個西餐品牌營收、來客率均年增1～2成，其中「王品牛排」及「夏慕尼」當日業績更創全年高峰、較平日跳增2～3倍。

此外，228連假帶動聚餐需求，使王品旗下吃到飽品牌表現亦佳。王品表示，台灣事業群共有7家千萬門市，包括「和牛涮」台中文心崇德及高雄博愛店、「青花驕」中山北店、「夏慕尼」中山北店及「肉次方」3家門市，其中「肉次方」3家門市業績已連6月破千萬。

展望後市，由於春節連假後向來是餐飲淡季，王品對此推出多項優惠活動盼刺激消費，包括鍋物品牌推6000元加菜金、中餐品牌推龍蝦宴等，加上將於15日開幕的新鐵板燒品牌「就饗」挹注，預期有望帶動營運淡季不淡。

而中國大陸在「陽康」、疫情逐漸趨緩後，商務部將今年訂為「消費提振年」，餐飲業被列為「消費四大金剛」之一，從中央到地方均推出各種擴大消費的振興政策。王品集團在重點城市擁有逾百家門市，可望帶動中國大陸事業群營運復甦。