WOW. Baekho Kang comes off the bag while celebrating and is ruled out 🤯



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世界棒球經典賽（WBC）B組賽程開打，韓國隊遭澳洲2發3分全壘打重擊，終場7比8爆冷輸球；韓國隊姜白虎代打建功卻離壘做慶祝動作被觸殺，韓媒以「荒唐」痛批。

B組參賽隊伍包含日本、韓國、澳洲、中國、捷克，取前兩名晉級，韓澳之戰彼此都視為最關鍵之戰，韓國輸球後遇上日本有輸不得壓力，晉級之路堪慮。

法新社報導，澳洲隊今天在東京巨蛋火力凶猛，肯納利（Tim Kennelly）5局上陽春砲、格倫汀寧（Robbie Glendinning）、柏金斯（Robbie Perkins）7局上與8局上各敲一支3分砲，打爆韓國牛棚。

澳洲過去4次參加經典賽從沒打進過第2輪，今天打敗韓國晉級後勢看漲。陣中擁有大谷翔平、達比修有及日職頂尖球星的日本被視為B組龍頭大熱門。

澳洲4局與5局上各得1分，韓國5局下靠捕手梁義智3分砲反超，6局下再添1分，但7、8兩局連遭澳洲3分砲重擊，雖然8局下追回3分，仍回天乏術。

7局上被澳洲5比4超前後，韓國7局下一開始就由代打姜白虎掃出左外野深遠長打，氣勢大好，不料他衝上二壘後向休息室隊友比振奮手勢時不小心腳離壘，被澳洲野手冷不防從後觸殺，雖然二壘審第一時間判safe，但經電視輔助判決改判出局，韓國7局下1分未得。

澳洲下一戰將於11日對中國，韓國將於10日對日本。（譯者：陳亦偉）1120309