新竹市政府為協助青年朋友畢業即就業，將於11日起舉辦大學5校「勇闖求職薪未來」校園就業博覽會，有近600家廠商求才，市長高虹安也傳授一招求職祕技，她鼓勵學子們在大學時或打工時，盡量累積跨領域學科、技能與經驗，這樣才能投資好自己後，在現今多元的產業中求得理想工作。

高虹安表示，她在大學的時候，自己雖是念資訊工程，不過也加修了教育學分，因此在求學生涯時就選擇了比較跨領域的方式培養自己專才的多元性，就像是打工時也是找了比較跨領域的工作性質。

新竹市政府為協助青年朋友畢業即就業，將於11日起舉辦大學5校「勇闖求職薪未來」校園就業博覽會。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

她也建議入社會前的學子們，應該要有「球來就打」的觀念，老闆分配什麼工作就全力去做，不管是學習新的技能或是經驗，這都可以累積自己未來適應各種工作的實力，因此她鼓勵學子在求學階段應該盡量求得跨領域的知識、技能與經驗，才能在現在更多元的產業中，找到理想的工作。

高虹安也指出，此次市府攜手新竹就業中心及5所大學合作舉辦校園徵才博覽會，希望幫助青年掌握產業需求及了解自身職涯發展，不只為企業找到優秀人才，也幫青年開創「薪」未來，更希望新竹優秀的青年學子，能留在新竹穩定就業。

勞動力發展署桃竹苗分署長林淑媛表示，今年勞動部推出「大專青年預聘計畫」，讓大專校院畢業前一年的在校生可以提早透過預聘制度及工作崗位訓練，強化大專青年職場實務技術，還能預先進入5＋2創新產業、AI及5G重點產業工作，畢業留任滿30日還有留任獎勵金1萬元，期待未來有更多企業、學校加入響應，讓更多青年提早踏入職場、累積工作經驗，並同時為企業招攬優質的人才。

勞工處長黃錦源則表示，竹市大學校園就業博覽會首場即將在3月11日於陽明交通大學開跑、3月18日在清華大學、3月29日在元培科技大學、4月25日在中華大學、4月26日在玄奘大學舉辦。除了實體就博會之外，還有企業說明會、線上就業博覽會、職涯講座及現場職涯諮詢等一系列徵才活動，歡迎應屆畢業生及求職者踴躍參加。

勞工處提醒，青年朋友可至各校官網瀏覽各校就博會資訊，如有徵才活動或就業相關問題，可洽詢市民專線1999、勞工處青年發展科03-5324900或新竹就業中心03-5343011。