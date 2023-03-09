一名30歲女子因工作須穿包鞋，長時間站立導致雙腳大姆指外側在壓迫下感覺腫痛，原來是因凍甲引發甲溝炎。醫師表示，甲溝炎有6大原因，包括穿著不合腳的鞋子及指甲修剪不當也會造成甲溝炎。醫師提醒，民眾修剪指甲時，不要修剪成弧形，而是應該前端要剪平，且指甲前端白色部分要保留1毫米以上。

樂生療養院一般外科主任王志堂解釋，凍甲又稱「嵌甲」，意指指甲兩側的甲溝因指甲變形、修剪不當或外力，讓指甲與甲溝旁邊的皮膚，不當的摩擦甚至刺入皮膚內，因感染而導致甲溝發炎，造成紅腫、疼痛，甚至長出肉芽腫，此時容易有滲液，一碰就痛且容易流血。

王志堂表示，造成甲溝炎的原因，少部分與天生體質有關，例如有人因先天甲面過寬或趾骨發育異常導致，最常見的原因還是穿著不合適或過緊的鞋子，或是指甲修剪不當，例如指甲兩側修剪過短。

此外，灰指甲、乾癬、或末端腳趾血液循環不良等疾病導致指甲變形；外傷或不當的外力如運動，造成大姆指不當的擠壓，也是常見原因之一。

王志堂表示，為了避免甲溝炎，除了勿穿不合腳的鞋子，平日在修剪指甲時，不要修剪太短，前端要剪平，不要修剪成弧形，最好指甲前端白色部分保留住1毫米以上。

他提醒，若指甲出現異狀或感染時，不要自行處理修剪指甲，除了可能傷害到甲床外，也可能因使用工具未消毒而加重感染，應尋求專業醫師進行治療，才能擺脫凍甲人生。