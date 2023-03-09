福容大飯店2023年第四屆美饡福容廚藝競賽，經過兩天的激烈競賽得獎結果出爐，活動以「享福新食力」為主軸，各家參賽選手僅能用主辦單位提供之食材，發揮創意與自身功夫來呈現，這次的評審由知名權威美食家胡天蘭擔任裁判長，與知名美食家徐天麟、米兒，以及萬能科技大學副教授戴德添、匠顧問行銷邱俊智共同評審。兩天激烈的挑戰賽以及淘汰賽制中，金獎與最佳創意獎由福容福隆店謝秉澄師傅以「燒汁牛肝菌松阪豬」、「菜膽油泡虎蝦球」得到雙料冠軍，銀牌獎由福容台北一館余明隆師傅以「頸上添花」等創意菜色奪得，銅獎由麗寶福容店林哲偉師傅以「豆包豚豬清酒奶油燒」勝出。

限定的食材料理。(福容飯店提供)

冠軍菜色-酸菜濃湯浸山泉鱸。(福容飯店提供)

這次的競賽參賽者不僅只能用大會限定的食材發揮，還要在短時間內激發出創意料理，甚至還要立刻想出菜名和說菜內容來打動評審，說出其中蘊含的美味與特色，包含連油溫的拿捏都要恰到好處，現場緊張又刺激。知名美食家徐天麟說：「冠軍得主把蝦子的海味以及野味發揮的淋漓盡致、完美融合，媲美澳門的米其林餐廳，有過之而無不及。」美食家胡天蘭也表示：「我在品評美食時很常不留情面，但這次福容大飯店的選手們讓我非常驚艷與讚嘆，絕對是後起之秀、指日可待。」

知名美食專家品評。(福容飯店提供)

福容廚藝競賽評審合照。(福容飯店提供)

福容大飯店為用心推動食安管理與人才培育理念，希望藉由「美饌福容廚藝競賽」，將隨手可得的食物，透過簡單的烹調技法，創造出不凡的風味佳餚，再透過廚師的巧思，以創新手法呈現「創意、美味、精緻、趣味、吸睛」五大主軸為主題，透過深蘊的飲食文化與平凡的食材對話，發揮食材特色，華麗轉身成為一道道美食，並融入應用於各家分店的特色料理創作中，讓大家來到福容大飯店皆能品嚐到得獎的佳餚與用心。

福容廚藝競賽金銀銅獎。(福容飯店提供)

金牌得主謝秉澄表示：「這次的競爭很激烈，要在規定的時間想出料理方式與做法非常挑戰，海鮮與蔬菜選用不同的功夫來呈現，要在一定的比例之下來保留食材本身的鮮甜，像是“酸菜濃湯浸山泉鱸”這道菜，除了油溫的控制，還運用了煎、煮、炒、燙、煨等不同手法，每種食材互相演繹而不搶彼此的風采，製作的過程其實很複雜。」想要體驗由美食專家們一致好評的福容大飯店星級料理，馬上就行動，來場色香味俱全的五感行程。加入福容享福卡會員還可享會員折扣，搶鮮品嚐金、銀、銅套餐、得獎料理!詳情請洽官網： https://www.fullon-hotels.com.tw/