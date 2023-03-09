清大成功湖是學校重要地標，承載校友珍貴回憶，近年因嚴重淤積，導致水質混濁，學校斥約7500萬元，啟動整治工程，並建造碼頭重啟泛舟等水上活動，也打造環湖步道，近日水下工程已經告一段落開始放水，期待4月底校慶前可以划船遊湖。

清大校園內共有成功湖、昆明湖及相思湖3座湖，其中成功湖面積最大，約3公頃，是日治時期因消防需求而挖掘的人工湖。建校初期，成功湖原本水質清澈、生態豐富，在物資匱乏的年代，學生到成功湖捕魚加菜，也是老校友津津樂道的回憶。

清大成功湖環湖步道正如火如荼興建當中。（清大提供／王惠慧新竹傳真）

然而，近年因成功湖缺乏活水補注，水質逐年惡化，清大在2019年底發出整治成功湖的募款需求，獲得校友熱烈響應。清大自從去年6月啟動成功湖整治工程，清除了湖底淤泥、補強克恭橋橋墩、還建置了生態濾水系統，目前水下工程已經告一段落，開始放水。

眼看成功湖整治工程陸續完成，校友們都十分期待，今年4月底校慶前，可以划船遊湖。不過校方指出，由於成功湖並沒有水源，只靠少量的地下水補注，如果想要看滿池湖水，還是要靠老天賞臉下雨，待水位到達40公分以上即可划船。

此外，包括環湖生態步道、進步碼頭、昱寧島涼亭等湖岸工程，還在如火如荼進行中，校方表示，未來成功湖畔將有更多緩坡綠地，屆時也歡迎民眾來到清大，在湖邊小憩賞景。