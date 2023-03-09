民進黨昨祭出「大局條款」，不建議現任議員參選立委、艱困及無現任選區除外，引發黨內基層炸鍋。對此，國民黨高市黨部主委羅世雄狠酸，此舉是得了便宜還賣乖，連任綠委沒競爭壓力，又藉此批國民黨有意參選的議員落跑。

羅世雄表示，目前高雄8席立委，都是民進黨籍，國民黨黨內有意參選者，包括前任立委、現任議員、全國知名度者或受民眾認同的人士，都可能來參加初選登記，至於時程依據黨中央初步說法最快4月初提名。

針對民進黨「大局條款」，羅世雄直說，在高雄「大局條款」不適用，更痛批這是得了便宜又賣乖，一方面8名爭取連任的綠委，不必面臨黨內初選壓力，可以輕鬆連任，卻剝奪議員要競爭初選機會；另方面，還可以藉此酸國民黨議員落跑要選立委。

他強調，高雄8個立委選區都會推派人選參選，目前檯面上或私下都陸續有人表態，身為主委的他，有信心希望能達到4席的過半目標。