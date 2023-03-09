知名主持人鄭弘儀9日傳出請辭政論節目《鄭知道了》，他對外表示是「累了」，但據指出，九合一大選後民進黨聲勢下滑，支持者心情鬱悶，連帶影響三立、民視的部分收視，《鄭知道了》的收視率也有影響，甚至傳出被高層檢討，導致鄭心裡不是滋味，勞心勞神決定請辭。

消息指出，九合一大選綠營慘敗，連帶影響民視、三立節目的收視率，招牌之一的《鄭知道了》，當然也有下滑。

據傳三立內部最近檢討各節目的經營狀況，高製作費的《鄭知道了》也在其中，據了解，鄭獲知節目也被「檢討」，心情大受影響，加上政論節目需要準備許多資料，相較以生活、八卦為主的JET《新聞哇哇哇》，《鄭知道了》勞心勞神又費時，索性向公司提出請辭。

三立最近異動頻仍，「海董」林崑海去年過世後，當權派與一票老臣就發生理念不合，部分老臣甚至直接出走，另外成立「鋒燦傳媒」，前總統府發言人、民進黨副秘書長林鶴明，1日也傳將出任三立集團子公司「創造智能」行銷長，現在連鄭弘儀也請辭，外界預料近期仍會有不小變動。

鄭弘儀稍早接受《自由時報》訪問，坦言請辭《鄭知道了》，剛升格阿公的他笑說，現在應該在家含飴弄孫，加上主持多年真的感覺疲憊了，所以才萌生休息的念頭，「這不是什麼了不起的事，不需要驚動大家。」