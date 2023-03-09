桃竹苗為製造業的重要基地，隨「工業4.0」到來，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署為因應製造業數位轉型的發展趨勢與需求，委託工研院建置智慧製造產線示範教學場域，並搭配機電、機械與物流等職訓課程，為製造業培訓更多專業技術人才，即日起失、待業民眾可上「台灣就業通」網站查詢及報名課程。

桃竹苗分署表示，隨智慧製造技術發展，製造業面臨新的挑戰和機遇，為提高競爭力，傳統工廠紛紛尋求轉型成為智慧製造工廠，為因應轄區倉儲和製造等產業在轉型上對人才的需求，特別建置智慧製造產線示範教學場域，分「智慧製造」及「智能物流」2大區塊組成的智慧工廠示範場域。

桃竹苗分署說明，訓練場域將設備自動化、機械手臂應用、無人搬運車AGV、CNC加工、系統軟體建置及大數據分析教學方向融入其中，透過示範場域實際操作，讓在訓學員了解當客戶端下單到企業，如何將原物料運用智慧工廠的工序製成產品，再出貨給客戶的各項工作流程。

除提供職訓教學外，桃竹苗分署還將智慧工廠的介紹製作成VR360影片，讓民眾可透過觀看影片，身歷其境瞭解智慧工廠的教學場景。分署也開放場域讓各大專校院或團體參觀，並安排專業師資結合智能工廠的操作示範進行解說，讓大眾有更多認識並接近智慧製造領域的機會。

桃竹苗分署長林淑媛說，為積極協助工廠轉型為智能化產線，輔導民眾獲得相關技能，分署透過職訓方式，幫助受訓學員提升產線規畫能力及企業升級轉型能力。今年開辦商貿與智慧物流實務班、自動化與工業機器人班、產業機電控制班、可程式控制PLC工程師班、電腦輔助精密機械班等與智慧產線先備能力相關課程，歡迎15歲（含）以上失、待業民眾踴躍報名，相關資訊可至桃竹苗分署官網或職業訓練整合網查詢報名。