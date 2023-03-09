股票回購計畫將增加10億歐元，總計來到30億歐元。
該德國物流公司並擁有DHL，警告2023年的經濟充滿不確定性。
財務長Melanie Kreis提到，總體經濟成長動能的放緩，正在反映到公司的獲利前景上，「這也就是為什麼我們在2023年上半特別地謹慎行事，並專注於獲利率和成本的管理」。
德國郵政說，2023年息稅前獲利(EBIT)的財測指引包含了三種可能情境，因此範圍在60億至70億歐元之間；2025年的EBIT目標為超過80億歐元。
在歷經創紀錄的一年之後，德國郵政(Deutsche Post)在周四宣布增加對2022年的派息，來到每股1.85歐元，並且高於去年派息的1.80歐元。德國郵政並宣布擴大股票回購計畫，但是暗示前方為有具挑戰性的一年。
股票回購計畫將增加10億歐元，總計來到30億歐元。
該德國物流公司並擁有DHL，警告2023年的經濟充滿不確定性。
財務長Melanie Kreis提到，總體經濟成長動能的放緩，正在反映到公司的獲利前景上，「這也就是為什麼我們在2023年上半特別地謹慎行事，並專注於獲利率和成本的管理」。
德國郵政說，2023年息稅前獲利(EBIT)的財測指引包含了三種可能情境，因此範圍在60億至70億歐元之間；2025年的EBIT目標為超過80億歐元。
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