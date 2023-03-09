因應2025年電動車新世代的來臨，綠能電動車將超越傳統燃油車款，歐美各國甚至訂下2030年停產燃油車的目標，電動車在全世界的產能將持續快速成長，2023年預期各家電動汽車大廠勢必爭相發表新型電動車款及擴增生產產能，和大近年積極佈署建置新世代AI廠房及規畫美墨邊界設廠，以因應日益增多的歐美系車廠轉型電動車投入及新創公司加入電動車市場。

和大嘉義五廠新建工程今年2月完成上樑典禮，預計2023年第3季設備安裝，第4季正式投產，預期提高熱處理生產效率及製程瓶頸，間接挹注未來電動皮卡、電動洲際卡車及自駕配送車隊等營運成長動能，而美墨邊境設廠亦開始啟動專案評估，預計半年內決定廠址，最遲2年內第一期投產。

另外，近年公司亦積極投入智慧機械設計與製造領域，這次和大集團擴大參與台北工具機展，將近年來累積在工廠智能化系統升級及整合於自有齒輪機械產品技術，導入自適應控制與監控(ACM)人工智能系統，可使機台加工效能提升15~30％，並延長刀具使用壽命，提升製造技術競爭力。