2022上半年受大陸防疫收緊以及俄烏戰爭影響，需求急遽轉弱，下半年則因高通膨、糧食短缺、能源漲價等問題使經濟下行幅度大於預期，進一步削弱市場消費力。除了上述各種負面因素影響外，品牌通路庫存高檔也是2022全年生產量縮減的關鍵之一。TrendForce研究顯示，最終2022年智慧型手機生產量為11.92億支，年減10.6%，超越疫情起始的年衰退幅度。

2022年第四季為蘋果新品衝刺期，儘管遭遇大陸鄭州富士康廠的缺工影響，蘋果依舊在低迷市況中達到7,350萬支的產量，季增44.7%，排名全球第一；全年產出約2.33億支，排名全球第二。2023年發展重點除了持續升級硬體規格外，也將在Pro系列導入第二組裝廠，並且持續擴大印度生產規模。

三星考量通路庫存壓力，於2022年12月再度調降各地工廠的稼動率以平衡庫存，去年第四季生產量也因此下滑至5,830萬支，季減9.2%，為2022年各季生產量最低的一季；而全年智慧型手機生產量約2.58億支，年減6.1%，仍位居全球第一，未來三星將更關注高階市場以刺激獲利成長。

2022年第四季第三至第五名依序為小米(含Redmi、POCO、Black Shark)、OPPO(含Realme、OnePlus)、Vivo(含iQoo)，第四季及2022全年生產量均衰退。據TrendForce調查，小米半年內將以去化通路庫存為優先考量，此舉將削弱2023上半年的生產表現；OPPO近年在海外市場銷售占比截至2022年已上升至近六成，但目前通路庫存偏高，2023年第一季仍以減少產出，調節庫存為主。值得一提的是，Vivo是Android陣營中最早進入庫存修正的品牌，因此在2022年底庫存已回到健康水位。然而，積極調節庫存卻使得2022全年產量首次低於1億支。

此外，由於Vivo目前仍以大陸內銷市場為大宗，隨著大陸市場已達高度飽和，加上Honor市占率持續壯大，對Vivo造成更直接的威脅；再者，即便市場普遍期待大陸內需迎來經濟復甦，但目前Vivo對後勢展望仍相當保守。

由於2022年底的促銷成效不彰，通路庫存壓力延續今年第一季，加上適逢需求淡季，且大陸鬆綁防疫後市場需求尚未明顯回溫，故2023年第一季智慧型手機產量仍會持續下跌，預估僅約2.51億支，年減18.9%。TrendForce分析，若以2023全年來看，隨著品牌持續調節通路庫存，預測2023上半年通路庫存可回到健康水位，下半年則需視歐美經濟復甦狀況，以及大陸重新開放邊境帶動的經濟效應而定，預估全年產量仍有機會成長0.9%，達12.02億支。