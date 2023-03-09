北市警方昨晚擴大臨檢掃蕩，有黑幫堂口乾脆取消春酒。（胡欣男攝）

「我們不是酒店小姐」！竹聯幫春酒找170旗袍妹 老闆娘發長文澄清曝內幕

竹聯幫仁堂旭仁會、明仁會相繼在台北大直萬豪酒店舉辦春酒，其中明仁會6日晚間盛大找來170名旗袍辣妹迎賓，社會觀感不佳，引發軒然大波。警政署為此通令擴大臨檢掃蕩，並針對相關黑幫組織檢肅掃黑。竹聯幫傳統的「至堂」原訂10日在中山區席開40桌春酒，今天決定取消。

至堂是竹聯幫創始8大堂口之外，1990年前又擴張堂口之一，屬於傳統堂口，近年行事低調，原本預計要在明天晚間於新生北路鉅星匯餐廳舉辦40桌春酒，轄區中山分局今天中午開會規劃勤務，並事先透過管道向黑幫兄弟約束，要求不得有名車、辣妹炫富等原則。

由於目前在風頭上，加上警方高度關切、立下許多規定，至堂大哥思忖後，乾脆取消春酒，也算給警方面子。據了解，近期中山區應無黑幫組織的春酒活動了。

竹聯幫明仁會6日晚間在大直萬豪酒店盛大舉辦春酒晚宴，請來170名旗袍辣妹，本欲在一樓大門前列隊「星光大道」迎賓，藉此壯大幫派聲勢，造成轄區中山分局長陳金城不滿，當場動怒警告，若真在一樓迎賓，「只要站出來，我一定翻臉！」會祭出更強勢的區域封鎖執法作為。

透過與飯店協調、資深刑事小隊長向黑幫告誡後，明仁會打消念頭，讓辣妹改往5樓會場外接待。僅要求讓辣妹前往一樓與跑車合影，留下香車美人照，就成群結隊改往樓上迎賓。但事後5樓會場內外的相關影片在社群網站流傳，引發爭議。

警政署昨晚表示，近日竹聯幫明仁會、旭仁會及太陽聯盟等黑道幫派，陸續在觀光飯店以舉辦春酒方式彼此串連，並以跑車甚有辣妹迎賓排場，刻意壯大幫派聲勢，引發社會不良觀感，公然挑戰公權力及警察機關執法的決心。

警政署長黃明昭指示刑事局結合台北市警局成立專案，將該等幫派列為全力蒐報掃蕩的目標，深入偵蒐不法事證，掌握該等幫派犯罪事證，向上溯源、向下刨根，並針對其所投資、經營、賴以維生行業及依附處所，運用「第三方警政」策略施以行政干預措施，貫徹系統性掃黑策略。

同時，昨晚立即針對竹聯幫明仁會、旭仁會於北北基桃宜的圍事、經營、依附之行業，實施擴大臨檢掃蕩。

台北市警局今天也指出，未來對於黑道所舉辦的春酒或大型聚會活動，警方必定強力執法，特別約制不能再有辣妹、名車等炫耀的行為，並且呼籲飯店業者配合警方維護社會治安，另針對幫派警方會分波掃蕩並依據黑道不法行為溯源並朝組織犯罪方向偵辦。

警方將持續針對黑幫所在據點、活動場所或營業地點會要求各分局持續做規劃蒐集相關情資執行掃蕩工作，以消弭黑幫囂張之氣焰，維護社會治安。