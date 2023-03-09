不少人下班回到家後，就想坐在沙發上休息，但小心坐姿不良，可能會傷到脊椎。外科醫師江坤俊表示，不少人喜歡半躺半坐、趴躺、盤腿坐及頭靠扶手，雖然坐起來舒服，但有可能越坐越累，另外還分享正確坐姿，要謹記「3個90度」原則。

江坤俊醫師在YouTube頻道《江P醫件事》提到，不少人休息時很放鬆，坐姿千奇百怪，常見的有「半躺半坐」，但此姿勢會使腰椎、頸椎呈現懸空，甚至是過度彎曲，時間久了會對這兩部位造成壓力，進而產生椎間盤突出、肌肉緊繃問題，另外也有人喜歡「趴躺」，頸椎及背部呈現緊繃狀態，導致肩頸僵硬。

有的人覺得「盤腿坐」很舒服，但此時腰椎容易過度彎曲，導致椎間盤突出，還有一種是「頭靠扶手」，有些人看電視時，喜歡用手撐頭並側靠沙發扶手，但彎太久恐會造成肌肉緊繃，脊椎不自然歪斜，也會使肌肉關節磨損，久了容易落枕。

江坤俊表示，民眾癱坐沙發時會使腰椎懸空，此時腰椎受力是平常站著的2倍，建議在沙發上放抱枕，人坐正後再往後靠，後背被撐住能增加腰椎的支撐力。另外雙腳一定要踩穩地面，用以增加身體的重量，最後要謹記3個90度原則，小腿與地面呈90度、膝蓋彎曲90度、大腿與軀幹呈現90度，才能保護脊椎。