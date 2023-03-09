美中科技戰不斷升溫，美國去年9月宣布將禁止兩大GPU晶片廠超微、輝達高階人工智慧（AI）晶片出口至中國，試圖打擊中國AI領域發展。但根據英國《金融時報》報導，中國AI公司正透過雲端服務商、與第三方的租賃關係，以及利用中國子公司來採購美國高階晶片，顯現美國制裁的潛在大漏洞。

知情人士透露，科大訊飛（iFLYTEK）2019年被美國列入黑名單，但該公司一直藉由租用的方式取得輝達（Nvidia）A100晶片。另一家同期遭到美國制裁的商湯科技，則透過仲介從美國購買了被禁的零件。

報導指出，由前輝達和阿里雲員工創立的智星雲公司，該公司總部位於上海，其也提供他人使用八塊輝達A100晶片，每小時收費10美元。

《日經亞洲》先前報導，中國在人工智慧研究產出量和質量上都擊敗美國， 中國2021年共發表4萬3000篇論文，此數字大約是美國的兩倍， 論文被引用次數也比美國多出70%左右。值得關注的是，中國企業騰訊、巴巴和華為等，更名列全球AI研究領域的前10大公司。