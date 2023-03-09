苗栗縣通霄鎮福龍里活動中心前的「百年日本黑松樹」，是縣內列管樹木，2月中旬是苗栗客家群族掃墓時節，卻疑似有民眾用火不慎，引發公墓火警，火災高溫也導致「日本黑松」遭到「燙傷」，樹冠出現大片焦黃，目前找不到人追究責任，縣府指出，將邀專家會勘研擬防治方式。

通霄鎮百年日本黑松，早年是1位當地耆老所種植，2016年苗栗縣將其提報為受保護樹木，也是縣內目前101棵受保護樹木中唯一的「日本黑松」，其樹形優美，經常吸引遊客或攝影家造訪。

不料，苗栗縣府農業處自然生態保育科近日獲報，這棵日本黑松樹冠出現大片焦黃，經過現場會勘，推斷因為日本黑松鄰近有座公墓，有民眾掃墓焚燒金紙祭祀，卻引起公墓火災，加上風勢助長火勢，日本黑松被高溫濃煙波及，造成樹冠西側呈現一大片焦黃。

農業處自然生態保育科指出，現場勘查老樹情況，目前樹冠、枝葉都有損傷，整棵樹型受到影響，未來勢必也會影響生長情況，後續將持續關注樹的狀態，並請來專家檢視以及評估後續救治的方法。