陸委會副主委詹志宏在例行記者會上宣布，恢復兩岸空運客運航點，採「10＋13」 方案。（陳冠宇攝）

陸委會宣布明恢復直航「10+13」方案 清明節前小三通復航

陸委會9日下午舉行例行記者會，就會同交通部、衛福部規劃「恢復兩岸空運客運航點」方案，公布相關完整內容及細節。

具體內容如下：

一、在現行5航點持續執行及疫情風險可控下，依商務交流旅運優先、台商密集地區優先、航點區域逐步擴大、雙方業者營運量能及航班衡平等原則進行評估，規畫開放10個定期航班航點，分別為深圳、廣州、南京、重慶、杭州、福州、青島、武漢、寧波、鄭州。

二、對於評估有需求但尚無條件恢復定期航班的航點，暫規畫得申請包機，共計13個航點，包括瀋陽、無錫、海口、長沙、西安、濟南、合肥、南昌、天津、溫州、大連、桂林、徐州。

三、定期航班航點規畫自3月10日開始實施，至於包機航點由交通部盡速於近日內公布執行細節後實施。

陸委會表示，依據蔡總統去年國慶談話指示，在兩岸邊境解封後逐步恢復兩岸健康有序交流，院長上任後亦提示施政應以打造溫暖堅韌臺灣為目標，指示陸委會應滾動式檢討小三通及航點等政策，相關機關即已持續就恢復兩岸各層面交流，包括恢復兩岸空運客運航點進行評估及規劃。

而有關恢復航點議題，經陸委會、交通部、衛福部及相關機關，就旅運需求、可能疫病風險、兩岸交流情勢、航運作業及配套準備、國際相關作法等各方面，蒐整相關資訊，進行多次評估及硏議，完成本規劃方案。

陸委會表示，本次規劃基本上已綜合各方面考量，並盡量將陸方日前提出的恢復航點建議納入，可以說展現了我方最大的善意。由於疫後兩岸交流的恢復及秩序維護，需要雙方共同努力，希望可在此次恢復航點的基礎上，逐步增加雙方的善意及良性互動。

陸委會另補充，在恢復航點討論過程中，政策上已確定將於清明節前開放「小三通」 客運中轉，至於執行細節及配套作業，由陸委會於下周公布。