信邦111年第4季合併營收80.04億元，季減1.7%，年成長23.72%，單季合併毛利率24.6%，季減0.7個百分點，年增1.47個百分點，單季營業淨利7.89億元，季減12.16%，年成長66.17%，稅後盈餘5.97億元，季減32.6%，年成長33.58%；單季每股盈餘2.51元。

信邦指出，去年第4季合併毛利率較第3季減少0.70個百分點，主要係受產品組合之影響，綠能、通訊及電子週邊等低於平均毛利率之產業，其第4季之銷售佔合併營收51.99%；合併營業外損益受新台幣與人民幣回升之影響，第4季合併營業外利益較第3季減少2.69億元；造成第4季稅後盈餘較第3季減少32.6%，第4季合併毛利率較去年同期增加1.47個百分點，係因去年第四季原物料成本大幅上漲，本年度在原物料供應逐漸恢復正常後，各產業之毛利率已回復至以往的毛利率區間；第四季合併營業費用雖較去年同期成長15.47%，低於營收成長率23.72%，營業費用率較去年同期減少1.05個百分點；整體在毛利率回升及費用率下降的表現下，第4季稅後淨利年成長33.58%，優於營收的成長率。

信邦111年合併營收為305.75億元，年成長19.76%，合併毛利率25.29%，年增0.19個百分點，營業淨利33.26億元，年成長19.32%，稅後盈餘28.81億元，年成長23.55%，每股盈餘12.22元，自98年度起已連續14年正成長，去年營收、稅後淨利金額及每股盈餘均創下公司歷年新高。

由於國際大環境不佳，製造業面臨庫存積壓問題及去化挑戰，信邦111年12月31日存貨金額雖達122.56億元，對於特殊及供貨時間較長的原料，客戶端已先行預付，合約負債餘額達49.81億元，佔存貨金額39.91%，合約負債代表公司未來需要出貨履約，原料存貨風險已由客戶端承擔，且已掌握客戶端需求的情形下，可降低未來存貨呆滯之風險。

信邦表示，目前供應鏈已逐步恢復正常，為優化存貨管理，將逐季降低存貨週轉天數；因合約負債金額佔負債總額25.54%，造成負債比率達59.14%，若排除合約負債，負債比率可下降至51.88%。

信邦前2月合併營收為56.15億元，較去年同期成長25.09%，信邦表示，公司未來營運佈局仍以高附加價值的連接線模組整合為發展方向，因應產業發展的脈動與客戶產品開發的趨勢，提供具有附加價值的整合性服務及高品質的產品給客戶，今年仍以追求二位數成長為目標。