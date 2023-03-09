尹錫悅辦公室9日指出，尹錫悅將與日相岸田文雄舉行高峰會談，也是改善韓日雙邊關係的重要里程碑。6日，韓國政府突然宣布，將用以韓企為名的公共基金，賠償1910至1945年日本強占韓國下，遭非自願性勞動的韓國民眾。

日本政府回應，韓國是重要的鄰居，雙方應合作解決國際上各種問題。希望藉由這次韓國走訪日本，外交友好互助關係能更進一步發展。美國曾呼籲韓日須儘快和解這個歷史糾紛，同時，韓國不少當時的受害者與家屬們，到現在都難以接受日企不付賠償金，而是韓企代償。