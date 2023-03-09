由於市場對升息的擔憂情緒逐漸趨緩，國內外市場需求展現明顯補貨動能，客戶積極回補庫存效益顯現，且精剛針對客戶訂單生產進度掌控得宜，帶動2月出貨再傳捷報；除油氣及能源產業穩定貢獻營收外，航太及生醫應用也為業績及獲利挹注成長動能。
至於接單方面，在景氣與需求好轉帶動價格提升。歐美市場穩健成長需求持續強勁下，新開發客戶的訂單及數量亦同步暢旺；雖然目前全球仍籠罩在俄烏戰爭及土耳其震後重建等重大不確定因素中，特殊合金的應用可望提供相當的量能，因此公司中長期對整體營運仍保持正向看法。
台灣鋼鐵集團(簡稱台鋼集團)旗下特殊合金材料廠精剛(1584)周四公告2月份自結營收為新台幣2.53億元，月增70.75%、年增216.37%，單月創下歷史次高水準，僅次於去年12月歷史高點；累積前2月營收為4.01億元，年增100.26%，呈現突破性成長。公司表示，油氣、航太產業需求暢旺，對營運前景佳。
由於市場對升息的擔憂情緒逐漸趨緩，國內外市場需求展現明顯補貨動能，客戶積極回補庫存效益顯現，且精剛針對客戶訂單生產進度掌控得宜，帶動2月出貨再傳捷報；除油氣及能源產業穩定貢獻營收外，航太及生醫應用也為業績及獲利挹注成長動能。
至於接單方面，在景氣與需求好轉帶動價格提升。歐美市場穩健成長需求持續強勁下，新開發客戶的訂單及數量亦同步暢旺；雖然目前全球仍籠罩在俄烏戰爭及土耳其震後重建等重大不確定因素中，特殊合金的應用可望提供相當的量能，因此公司中長期對整體營運仍保持正向看法。
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