南投立委補選失利藍營內亂 神力女超人霸氣回應

南投縣立委補選藍營林明溱落敗，國民黨檢討敗選原因，瀰漫「緝拿戰犯」氣氛；南投縣長許淑華則強調，立委補選失利是南投地方努力不夠、沒有團結，與外界沒有關係，所以不必找戰犯；目前最迫切的是盡速確定2024參戰人選，提前部署打贏選戰。

國民黨在南投縣長期完全執政，前縣長林明溱披掛上陣選立委，居然落敗收場，跌破專家眼鏡，也讓藍營自九合一選舉之後的連勝止步，面對2024重返執政前途方艱；因此，藍營內部檢討出現徵召有爭議的候選人、選前之夜新北市長侯友宜未出席等反彈聲浪。

許淑華認為，侯友宜在選前就曾到南投輔選，也拍攝幫林明溱助選的錄影帶，要檢討侯友宜言過其實，而且在選前1周，選民的投票意向應該已經決定，即使侯友宜在選前之夜現身南投，也不會影響選民投票行為；硬要歸咎侯友宜，其實是牽扯到2024總統大選。

許淑華強調，立委補選輸了，主要原因是南投地方不夠努力、不夠團結，與外界沒有關係，雖然敗選但事藉此檢討原因，為2024年的總統及立委選舉做好準備，繼續努力。

南投縣立委補選後，藍營徵召林明溱參選，是否正確，成為眾矢之的。許淑華表示，當初徵召林明溱是因為他的民調支持度最高，最有勝選機會，宋懷琳和游顥的民調則是互有高低，民進黨利用這個破口操作攻擊林明溱，加上媒體渲染，有正確資訊也很難說清楚。

許淑華指出，立委補選的結果影響國民黨目前的氣勢，但10個月後還是有可能奪回立委席次，因此，希望黨內盡速整合人選，無論是用民調或徵召，都必須提早確定參選人，早日就戰鬥位置。

許淑華表示，蔡培慧在補選獲勝後，將會參選立委連任，就看她的表現能否獲得選民認同；國民黨要做的事，就是加速整合提出最適當的參選人，而以此次補選結果看，世代交替已是趨勢，黨中央務必趕快籌備，讓年輕人挺身參選。