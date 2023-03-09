國民黨副主席連勝文今天接受《震傳媒》專訪，談到2024總統大選，連勝文說，他主張用科學方式找出最有機會勝選的人，但是想代表國民黨出來參選的人也要想清楚，如果今天不是你出線，是否還願意為國家社會忍辱負重？或是委屈一點配合與合作，這就是面對歷史審判的關鍵時刻，「這些人如果知道會影響到台灣命運走向，相信大家有智慧做出關鍵決定。」

連勝文指出，國民黨很多年來，只要內鬨就會輸，團結才有機會贏，因為民進黨為了贏什麼怪招都可以出來，真正的仗還沒開始打，到時才會見真章。

連勝文說，2024是民進黨的「利益保衛戰」，為了掩護他們吃香喝辣、左擁右抱跟光電利益，多少人選輸了就會去坐牢，以為全台灣只有這幾個案子？這次是民進黨權力跟利益保衛戰，肯定什麼招式都會出，「你就算是孔孟再生，都可以把你抹黑成萬惡不赦罪人。」

連勝文也以過往親民黨主席宋楚瑜與其父親連戰在2004總統大選組成「連宋合」為例，協調其實很困難，而現在狀況沒有比那時糟糕，目前國民黨確實很困難，因為沒有資源，但人與人之間的問題沒當初那麼嚴重。

至於在野力量是否與前台北市長柯文哲合作，連勝文表示，今天國民黨只要能共推一組人出來，這一仗還是頗有可為，「我絕對是國民黨裡面對柯文哲最有意見的人」，但為了國民黨、為了台灣、為了下一代，都願意，即便對柯文哲再有意見，都願意來跟柯文哲合作。連戰曾對他說過，基於為了不讓下一代受到戰火摧殘，都願意忍住個人內心的不滿和被霸凌的痛苦，願意跟柯文哲談。