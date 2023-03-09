電信寬頻設備大廠中磊電子（5388）9日召開法人說明會，由董事長王煒與總經理林斌親自主持，會中公佈2022年第四季暨全年營運成果。經結算2022年合併營收為645.7億元，較前年大幅成長47％，締造公司歷史新高紀錄。獲利表現方面，全年營業利益24.2億元，較前一年同期成長130％；累計稅後淨利19.2億元，年增123％，換算EPS7.57元，營收及獲利雙雙再締新猷。此外，今日董事會決議通過盈餘分派案，將營運成果與股東共享，擬配發每股4.5元現金股利，為歷年新高。

在單季營運方面，中磊2022年第四季營收為184.1億元，年增40％，亦較上季成長1％，創公司單季新高紀錄，表現亮眼。單季營業利益達7.9億元，年成長76％，季增15％。去年第四季稅後淨利為6.1億元，較去年同期成長64％，單季EPS2.39元，為單季獲利新高紀錄。

中磊表示，5G新興應用蓬勃發展，網路寬頻已為生活之必要服務，隨著各國積極布局數位基礎建設，網通設備升級需求熱絡。近年來，公司積極調整營運體質，拓展電信直效行銷業務已見成效，中磊現已為全球各大電信商策略技術夥伴。面對國際局勢及供應鏈的變化，中磊發揮全球布局之優勢，提供彈性且多元的製造據點，即時滿足客戶需求，除原有北美及歐洲之主力市場外，並積極拓展新興市場如印度、拉丁美洲及東南亞等，電信市占率持續提升。此外，中磊掌握下世代關鍵技術，提供客戶全方位的寬頻解決方案，包括光纖接取設備、DOCSIS 3.x/4.0 Cable產品、商用網通設備、5G FWA固網無線接取設備、5G小型基地台及影音串流設備等新產品。

展望2023年，中磊表示，現仍對整體營運表現深具信心，將持續強化與全球電信客戶合作，帶動公司營運穩健成長。