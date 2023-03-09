大陸女星劉亦菲6日現身巴黎時裝秀，在當地與谷愛凌、李惠仁合影，被網友盛讚「美貌完全看不出年齡差」。結束工作後，劉亦菲不急著回國，而是在巴黎逛街。有網友PO在某精品店巧遇劉亦菲的照片，透露女方儘管全素顏，膚質還是好到不行，「說19歲也完全可以。」

照片中，劉亦菲身穿白色的毛衣，搭配黑色內搭褲和皮靴，坐在巴黎香榭麗舍大道中的某家精品總店內，與身旁的女性友人談笑風生；該網友描述劉亦菲當時完全沒化妝，但皮膚好到像可以掐出水，即便被原相機拍攝，狀態還是非常好，不禁誇讚：「說19歲也完全可以」、「神仙姐姐果然名不虛傳。」

素顏的劉亦菲在人群中依舊突出。（圖／小紅書）

許多網友看到劉亦菲私下的模樣，紛紛留言盛讚：「怎麼會這麼像個稚嫩的大學生又特有氣質，一眼便如春風般舒服」、「她私下真的就是普通人的生活，一點也沒有女明星的包袱啊」。

劉亦菲是大陸演藝圈公認的氣質美女，無論在古裝劇或現代劇，總是眾所矚目的焦點；這次她以該精品代言人的身分飛往巴黎參加時裝周，身穿一襲皮製的短洋裝搭配長靴，率性又時尚，再度令人驚艷。