成運汽車公司董事長吳定發9日拜訪中科管理局長許茂新，感謝中科管理局以單一窗口服務協助成運公司進駐二林園區。(中科管理局提供)

為響應2050淨零排放，中部科學園區積極推動綠能科技，頗有成效，其中，成運汽車啟動電動巴士造車計畫，3月1日起租用中科二林園區12公頃土地，董事長吳定發9日拜訪中科管理局長許茂新，感謝中科管理局以單一窗口服務協助成運公司進駐二林園區。

成運汽車公司表示，預計斥資25億元，在二林園區興建國內第一座結合智慧技術的製車產線，這次租用12公頃土地為第一期計畫，接下來將繼續規畫第二期8公頃用地，全力投入電動巴士領域的技術創新，該產線預計2024年開始量產，其中電動巴士年產能2000輛以上、底盤三電外銷出口年產能1萬套。

感謝中科管理局從公司投資入區、選地現勘及廠房雛形規畫等各方面協助，吳定發特別拜訪許茂新，期許成運的發展能帶動國內新一波綠能科技產業發展。

中科管理局指出，配合政府2030年市區公車全面電動化政策，也推動二林園區低秏水、低秏能、低排放的園區特性，重點引進電動巴士產業；成運汽車一條龍製造全車模式，可望帶動電能系統、電機、電控等關鍵零組件廠商的電動車產業鏈，加速二林園區形成電動車產業聚落。