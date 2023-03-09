台中市農業局在外埔區水流東休閒農業區永豐里六分路旁農田，設置廣達1.3公頃的彩繪稻田，「拜田頭」祭天儀式今天舉行。（台中市農業局提供／陳淑娥台中傳真）

彩繪稻田是農村的一大特色，相當受大小朋友喜愛。台中市農業局在外埔區水流東休閒農業區永豐里六分路旁農田，設置廣達1.3公頃的彩繪稻田，將以白、綠、黃、黑及紫5種顏色稻秧排列編織成小白兔、紅龍果等圖案，最佳觀賞期在5月上旬，歡迎民眾前往觀賞。

「拜田頭」祭天儀式今天舉行，包括台中市農業局長張敬昌、外埔區農會事長鄭墉理、常務監事陳世熹、總幹事李錦東、馬鳴國民小學校長李勝億、永豐里長洪俊義、馬鳴國小師生、綠色照顧站長者等，一同彎腰下田體驗傳統農夫插秧農事樂趣。

「幸福台中悠遊水流東彩繪稻田」廣達1.3公頃，圖樣以兔年吉祥物小白兔為主題，搭配紅龍果、葡萄、芋頭及桐花等外埔區農產與景觀特色為主題，運用白、綠、黃、黑及紫5種顏色稻秧排列編織而成，由於兔有跳躍之意，期許大家都能跳脫疫情陰霾。

彩繪稻田施作需先設計圖案，再進行整地、翻土、畫線、座標定位等作業，由學童親身參與下田插秧，經驗老到的農友則在現場指導，除教導學童插秧的知識與技巧外，也代表傳統稻米產業文化向下扎根與經驗傳承。

農業局指出，目前剛插完秧苗彩繪稻田圖案尚未成型，約45天後彩繪圖案逐漸顯現，最佳觀賞期在5月上旬，6月下旬水稻抽穗後將漸失去圖案原本樣貌，歡迎大家把握時間前往觀賞。

此外，外埔水流東休閒農業區設有步道，5月起步道桐花盛開，適合散步、騎單車，登高至水頭二路觀景台，由高處俯瞰田園風光，感受農村的浪漫。