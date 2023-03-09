2023年全國中等學校運動會跆拳道項目10日起在新竹縣體育館舉行，新竹縣長楊文科8日前往視察整備情形。此次場地共有5面場地，每面場地從2台攝影機再增設1台，能夠更全面、清楚地捕捉不同角度，另外近日熱議的跆拳道國手過磅事件，此次全中運能否裸磅？跆拳道對打項目裁判長鄭遠崴當場釋疑，不可裸磅，但有100公克的體重彈性範圍。

全中運跆拳道項目10日、11日舉行品勢比賽，12日起至17日舉行對打比賽，大會數十名工作人員8日在新竹縣體育館總檢場地，並整理比賽護具等裝備。

楊文科也到場視察了解場地內、外的整備情形，檢查賽事攝影鏡頭、大螢幕、即時倒帶檢視等功能，並實地進入賽場查看力波墊、地毯的鋪設平整性。

新竹縣府團隊在館內四處巡迴查看進度，並與工作人員確認賽事流程、器材設備、媒體採訪拍攝區與網路訊號穩定度等等。楊文科重申務必以最高規格的標準，保障選手比賽安全，他並親自檢查賽場力波墊平整性、攝影鏡頭裝設數量等，對大會的準備工作表達肯定。

跆拳道對打項目裁判長鄭遠崴說，比賽場地採用全新的受認證力波墊，並鋪設全新的地毯，器材線路也都收整貼牢，另特別準備教練休息區與選手預備區，讓賽事更流暢。賽事攝影機方面，往年都是每面場地架設2台，這次則架設3台，如果遇到爭議情形，可由技術委員檢視、開會判定。

有工作人員提起近日熱議的跆拳道國手過磅事件，好奇問道「全中運能不能裸磅？」鄭遠崴則當場釋疑，在青少年跆拳道賽事規定中，選手不可以裸磅，過磅時可穿著輕便衣褲，測量結果也有100公克的體重彈性範圍，只有社會組以上的賽事才允許裸磅。

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