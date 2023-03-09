新北市樹林區復興路某住宅建案近期被民眾發現，挖出一棵直徑約3公尺半身巨木，照片被放上網後，引起熱議，網友紛紛猜測樹木年齡已有千年，推估價值千萬元。不過，汪姓工地主任卻表示，木頭已經碳化，若是價值千萬，工地早就發財了，目前已當作廢棄物清運。

民眾近期在臉書粉專「樹林人」貼出木頭照片，只見巨木橫躺在工地現場，巨木底部直徑比旁邊工人高出不少，雖然巨木已經斷裂，但總長度仍有10公尺以上。

該貼文一出後，不少網友都紛紛留言「工地老闆要發了」、「真的無敵大」、「應該要留在樹林，是樹林的鎮區之寶」、「幾年前潭底一個工地也挖出了這樣的樹頭，一開始被丟棄在河堤旁邊的空地，過不久跑到屏東的一家藝品店，報紙報導價值上億元」。

不過，汪姓工地主任表示，這是10幾天前挖地基時挖出的，外觀已無法辨認是什麼木頭，且碳化嚴重，沒有人要收，工地也沒有錢去鋸，因此已經當作廢棄物清運，對於巨木是否真價值千萬，汪主任笑回「如果這值錢，工地早就發財了」。

事實上，這種工地挖出巨木的狀況並不罕見，新北市板橋區忠孝國中2019年進行校舍改建工程，也曾挖出2塊黑色、堅硬樹根，長度分別約10、4公尺，雖然校方有意作為教育用途，但樹木體積過大，無力維護，且經專家會勘後，確認不屬於考古遺址或古物。