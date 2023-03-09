展望2023年，益張表示，今年上半年需求偏保守，置物架產品需求疲弱，客戶仍以去化庫存為首要，預計情況將逐月改善，庫存朝健康水準邁進，審慎樂觀看待下半年需求有機會逐步回溫。在新冠疫情逐步解封下，高附加價值系列產品第一季出貨量持續攀升，是助攻公司產品毛利率結構在市場動能放緩之際仍保持成長軌跡的關鍵。

益張111年度財報出爐，合併營業收入淨額為17億元，年成長3.3%，合併毛利率18.4%，較110年18.3%增加0.1%，全年歸屬於母公司業主淨利為2.19億元，年成長75%，基本每股盈餘為新台幣6.53元，較110年新台幣的3.73元，增加2.8元。

益張指出，去年獲利創下歷史新高，主要是因本業維持穩健成長，另受惠新台幣匯率貶值，對本業及業外獲利皆產生正面影響。

隨著新冠疫情趨緩，台灣開放國境，益張持續拓展新產品及新客戶開發機會。整體展望今年在產品結構優化，以及金屬原物料成本呈現持穩的趨勢下，毛利率將有機會提升，營收則將等待客戶庫存持續去化及新產品開發機會，中長期營運展望維持穩健成長。