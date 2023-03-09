中磊2022年合併營收總額達645.7億元、年成長47%；全年營業利益24.2億元、年成長130%；歸屬母公司稅後淨利為19.2億元，年增率達123%；每股稅後盈餘為7.57元，營收、獲利雙雙再創新高。

中磊2022年第四季營收為184.1億元、年成長40%、季成長1%，創公司單季新高紀錄；單季營業利益達7.9億元、年成長76%，季成長15%；單季歸屬母公司稅後淨利為6.1億元，較去年同期成長64%；每股稅後盈餘達2.39元，為單季獲利新高紀錄。

董事長王煒表示，從1月和2月營收來看，在反映訂單存量的消化下，已將單月營收拉到50億元基本水位，故今年基調看得很清楚，也就是單月營收會在50億元以上，中磊今年要做的就是優化毛利率、維持費用控管，看好獲利可以成長；由於中磊去年獲利創高，換言之，中磊今年有持續登頂的信心。

總經理林斌表示，中磊除家用產品外，未來也會著重非家用產品，第一項產品是商用車的貨物保全，根據調查，美國過去5年有76億元失蹤，而中磊去年跟美國商用車一線大廠合作，未來消費者散步美國街頭，就可以看到商用車的貨物保全是中磊開發。

林斌也透露，5G基地台從大型基地台轉到小型基地台趨勢明顯，中磊的小型基站在甫落幕的本屆MWC(世界通訊大會)中大獲好評，也跟一線大廠簽署合作協定，他直言，「中磊5G基地台起風了」。此外，中磊也點出5G小型基地台真正爆發點會落在2024年。

面對國際局勢及供應鏈的變化，中磊發揮全球布局之優勢，提供彈性且多元的製造據點，即時滿足客戶需求，除原有北美及歐洲之主力市場外，並積極拓展新興市場如印度、拉丁美洲及東南亞等，電信市占率持續提升。

此外，中磊今日董事會決議通過盈餘分派案，擬配發每股4.5元現金股利，為歷年新高，以今日收盤價91.1元作收，現金殖利率4.89%。