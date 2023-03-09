現觀科技2月營收增加主要來自中東卡達客戶CovMo 5G擴充（expansion）訂單、國際級賽事專案訂單，以及沙烏地阿拉伯客戶CovMo 5G擴充（expansion）訂單。中東卡達客戶為當地最大電信營運商，自3G時代起即為現觀CovMo網路優化客戶，截至目前5G時代已合作超過5年，顯見現觀之高品質產品服務已成功轉換為客戶高黏著度。現觀擁有同業最高定位精準度的頂尖技術優勢，因此在國際級賽事舉辦期間，卡達電信優先選擇現觀科技作為網路優化專案供應商。為讓用戶擁有最佳網路體驗，現觀科技為該客戶客製化開發API模組，將網路數據資料傳輸至客戶端，進行高階大數據分析，確保用戶在賽事期間網路保持通暢，以及安排城市車流調度規劃。

現觀科技無線通訊軟體持續擴大海外市場佔有率，如2022年現觀科技取得中東地區新客戶合約，該客戶為沙烏地阿拉伯市佔第二大電信業者，現當地前兩大電信業者皆為現觀科技客戶。

虎門科技受惠半導體、通訊、電動車等客戶需求貢獻，2月營收維持成長。各產業研發量能不受景氣雜音影響，為產品改款或下一代產品的研發持續進行，CAE解決方案的需求穩定成長，虎門受惠營收走升。。

由半導體帶動的電子科技業研發需求，尤其AI、5G、電動車、綠能、無人機、低軌道衛星等產業新應用，也為虎門帶來新的成長動能。5G、衛星通訊、雷達等高頻通訊應用趨勢，通訊與國防產業研發需求快速成長，虎門近年來自高頻通訊相關的營收也明顯攀升。其中，以中科院為首的國家研究單位，也是虎門的主要客戶之一。