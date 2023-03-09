2023年第五屆WBC世界棒球經典賽A組賽事開打，台中市刑大警犬與城市吉祥物石虎家族「虎爸」齊聚洲際棒球場；「虎爸」手持藍白加油棒的加油應援中，警犬雙胞胎姊妹花「保庇(Bobby)」、「水餃(Tiny)」預測後天中華隊VS荷蘭比賽結果，最後奔中華隊陣營，盼贏得勝選。
這次由熟悉主場的「保庇(Bobby)」、「水餃(Tiny)」來神預測，台灣對上荷蘭賽事的結果，第一次預測，由水餃姊姊上場先發，水餃妹妹毫不猶豫直奔中華隊的陣營。
第二次預測，派出Bobby保庇妹妹，Bobby一開始在荷蘭隊的陣營猶豫了一下，但是仍然選擇「保庇」中華隊，捍衛主場替台灣加油。
至於為什麼沒有預測中華隊對戰義大利的結果呢？台中市刑事警察大隊警犬隊隊長林恆生表示，因為水餃和Bobby明天的晚餐是Pizza，要用行動支援中華隊！
台中市政府警察局指出，這次投入警力維護賽場安全和交通秩序外，更派出臺中市刑事警察大隊警犬隊9隻警犬，組成「防爆偵蒐小組」輔助執行場地的安檢工作。
台中市刑大隊長林明佐呼籲球迷，治安我來，看球你來，全力加油，享受比賽，不管勝敗，都保持風度。對於破壞台中市的不法或暴力犯罪情事，警方隨時準備，在場打擊犯罪。
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