針對2024年總統大選，國民黨昨(8)日正式啟動2024總統和立委提名作業，黨主席朱立倫更強調自己是總教練，不會上場打擊；身為總統參選人熱門人選的新北市長侯友宜今(9)日被問及是否會上場打擊時，他強調自己每人有自己的角色分工，大家通力合作讓國家更安定。

侯友宜稱自己是新北市長，有相對應的角色責任，並盛讚黨主席朱立倫非常優秀，也有屬於他自己的角色，每個人在自己角色的分工上，大家並肩作戰，只要能夠為國為民多做一點事，大家通力合作讓國家更安定。

不過針對外界質疑侯友宜沒有足夠的兩岸以及國際的論述時，侯友宜則直言「不要忘了新北市是全國最大的城市，新北市做大市，更要做大事」。

他說，新北市的城市外交以及跟姐妹城市常常有互動往來，尤其在疫情嚴峻的時刻，更通過很多城市論壇建構起友誼，一起並肩來做防疫，所以不管是城市外交以及重大的兩岸議題，新北市都有它的角色跟定位。