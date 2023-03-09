民進黨中執會8日通過2024年立委選舉「大局條款」，不建議現任議員投入立委選戰，民進黨立委邱志偉9日表示，身為黨員當然應該遵守黨的決議，依照黨中央規定辦理。有意參選立委的議員黃秋媖說，對此表示尊重，目前仍按競選計畫執行並持續徵詢各方意見。

對於黃秋媖議員角逐立委初選，邱志偉強調，基層民眾確實大多反映觀感不佳，尤其4個月前才向選民懇託支持，強調要在高雄市議會爭取預算、建設選區，4個月不到就說要爭取立委提名，對於因為信任而投她的選民當然普遍感受不佳，也直言「當初如果不要選議員，爭取立委提名才理直氣壯。」

邱志偉指出，上次立委選舉中獲得高雄立委最高得票率的支持，這屆立委任期爭取北高雄眾多建設，也已經如火如荼的逐步推動，因為在乎選民的託付，所以他都兢兢業業，將地方的聲音如實轉達到中央，為地方爭取最多的建設經費，也不負選民所托。

黃秋媖則指出，她的服務團隊在地服務超過30年，自擔任議員以來，不論爭取地方建設及服務選民都是全力以赴，績效有目共睹，近二次選舉得票數都是選區前二名頗獲肯定，期間不斷有鄉親督促更上一層樓競選立委，爭取更多建設及擴大服務量能以嘉惠地方福祉。

對於大局條款，黃秋媖表示，民進黨中執會的結論在文字上並沒有明確禁止參與初選的規範，只是原則性宣示，各區有各區的特性無法一概而論，各派系代表也發言表示為培育人材，不應該箝制黨員參與初選的權益，不能違反民主原則，很多優秀立委也是一步一腳印從議員開始當起，會議結論容易讓人誤解。