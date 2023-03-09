據說儘管哈利和梅根邀請查爾斯等王室親人出席女兒莉莉貝的受洗儀式，但沒人現身。

據說去年在王室為女王伊莉莎白二世舉行過葬禮後，英王查爾斯三世在一次「私下談話中」告訴哈利，他的兒子亞契，還有女兒莉莉貝將可被稱呼為王子和公主。

據《每日郵報》（Daily Mail）9日報導，哈利和梅根21個月大的女兒首度正式用了「公主」的頭銜受洗，而這顯示，兩夫妻將讓兒女使用王室頭銜。在消息傳出，哈利夫婦滿腦子想著，查爾斯可能會讓亞契和莉莉貝當不成王子、公主後，廣泛認為，這是查爾斯伸出橄欖枝。事實上，王室消息人士說，查爾斯根本不會用拔除頭銜的方式，來「懲罰」孫子女。

而哈利夫婦8日發出的聲明證實，莉莉貝3月3日以莉莉貝‧黛安娜公主（Princess Lilibet Diana）的頭銜在私人儀式中受洗。哈利夫婦打破了長久以來的英國王室傳統，讓女兒在美國，而不是英格蘭教會（Church of England）的教堂中受洗。

據《時人》（People）雜誌說，當天約有20—30名賓客出席了受洗儀式，其中包括梅根的母親多莉雅（Doria Ragland），還有莉莉貝的億萬富豪教父泰勒派瑞（Tyler Perry）在內。

不過，據和哈利夫妻走得很近的王室專家史柯比（Omid Scobie）說，查爾斯、卡蜜拉、威廉和凱特雖然都受邀，但都沒出席。他說，這些王室主要成員上周五「拒絕」出席莉莉貝在加州的受洗儀式。

Prince Harry and Meghan Markle had their daughter christened at their California home last week, using the title Princess Lilibet for the first time. Lilibet and Archie earned princess and prince titles last year but it was unclear until now whether they would use those titles. pic.twitter.com/KsjyVoM7LO — CBS Evening News (@CBSEveningNews) March 9, 2023

不過，英國王室專家鄧皮爾（Phil Dampier）說，哈利梅根在耍手段，刻意標榜自己的道德比別人高尚，但他們明知道，家人不可能去。他並強調，要是哈利夫婦真想和家人和好，為什麼不趁查爾斯加冕前幾星期返回英國，屆時再讓女兒受洗。

而莉莉貝才受洗完不到24小時，哈利就主持了線上問答，好為自己的大爆料回憶錄《備胎》（Spare）打書。