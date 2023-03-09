台北市動物之家因收容犬貓數量過多而規畫改建，原欲打造為地上2層、地下1層建物，因前台北市長柯文哲稱追加二億餘元地下垃圾處理費太貴，改採地上四層建築，整體時程延宕1年多。去年送入都委會審查，又因擴建範圍包含14平方公尺的私人土地而卡關，申設單位台北市動保處再度評估後決議不納入私人土地，9日由台北市都市計畫委員會審議通過，預計最快明年1月起招標、動工，若一切順利將於2026年7月完工。

台北市動物之家先前規畫於原址興建永久建築物，擴增收容動物空間並納入動保處辦公廳舍及教育服務空間，變更土地面積約佔1.2公頃，不過其中14平方公尺的133地號屬於私有土地，佔總變更面積僅0.12％，其餘99.88％均為市有土地。

台北市動保處為此提出2項方案，A方案為納入133地號，全部計畫範圍變更為機關用地，較為完整。但此方案於公展期間接獲8件陳情，其中7件為私有土地地主陳情，有地主認為，徵購無其必要性，且北市府欲徵收市民土地財產已牴觸最小侵害性，不符比例原則，應遵守憲法保障人民財產權；另有地主則認為徵購價格過低，因此反對此方案。

動保處認為，若選A方案得持續與地主溝通，延宕改建時程，因此評估後考量急迫性及以民眾權益損害最小為原則，選擇變更範圍不納入私人土地的B方案，除符合地主意願，也無須再走徵購流程。此方案今由北市都委會審議，在出席委員無異議下由主席、副市長李四川裁示照案通過。

動保處副處長翁秀雯表示，目前用來當作過渡方案的「動物之家中繼園區」設計動物收容量上限僅約750隻，但近3年收容數平均有1007餘隻犬貓進駐，包含700多隻狗、300多隻貓。而中繼園區也是臨時建物，使用年限僅5年，因此規畫原地興建地上4層樓建，樓板總面積約9000平方公尺，收容量可提升至至少1000隻犬貓。

翁秀雯說，待動物之家改建完成後，會集中收容所有犬貓，中繼園區不再做使用，若有閒置時間可能會委外使用。

翁秀雯透露，此方案1月已和台北市長蔣萬安報告，蔣也支持在原地新建的方案，並認為此地就是最好的新建地點，要求全案加速進行。因此今日通過都委會審議，將依程序修正文件送至內政部都委會審議後，原則上部都委會會尊重市府意見，完全定案後明年初就可開始招標、開工。

翁秀雯也提及，由於預算9.6億元已編足，招標不會有太大問題，若一切順利2026年7月便可完工。